محافظة نينوى تفتتح مركزين للشرطة بعد تأهيلهما

2020/05/30 | 22:20

اخبار السعودية )- الموصل / شروق ماهر

افتتحت قيادة شرطة محافظة نينوى امس السبت، مركزين للشرطة بعد تأهيلهما والتي كانت عصابات "داعش" الارهابية قد فجرتهما جنوب الموصل، بينما اتلفت الرقابة

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