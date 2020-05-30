احتجاجــات «فلويـد» تجتــاح أميركــا وتغلــق البيــت الأبيــض

2020/05/30 | 22:20

تصاعدت في الأربع والعشرين ساعة الماضية وتيرة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها عدة ولايات أميركية منذ عدة أيام على خلفية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد الشرطة،

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