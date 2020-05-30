2020/05/30 | 22:20
(اخبار السعودية)- واشنطن / وكالات
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تصاعدت في الأربع والعشرين ساعة الماضية وتيرة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها عدة ولايات أميركية منذ عدة أيام على خلفية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد الشرطة،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجــات «فلويـد» تجتــاح أميركــا وتغلــق البيــت الأبيــض ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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