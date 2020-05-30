2020/05/30 | 22:20

أعلنَ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقف كل علاقات الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تقطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).