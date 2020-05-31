إجراء عملية نادرة في مستشفى سامراء

2020/05/31 | 00:04

تكريت / سمير عادل

اجرت الكوادر الطبية في مستشفى سامراء العام التابع لدائرة صحة صـــلاح الـــدين عملية فوق الكبرى لطفل كان يعاني من انسداد الامعاء.

وذكر مدير المستشفى الدكتور علي خلف علي في حديث خاص لـ"الصباح": انه تم تشكيل فريق طبي متخصص برئاسة الدكتور عبدالحميد رشيد اختصاصي الجراحة العامة والدكتور معن عبدالقادر اختصاصي الجراحة العامة والدكتور بشار قحطان اختصاصي الجراحة العامة والدكتور وسام جاسم اختصاصي التخدير والعناية المركزة، حيث اجريت للطفل التحاليل و الاشعات اللازمة و تم تشخيص الحالة على انها انسداد الأمعاء.

وبين ان إجراء عملية فتح بطن استكشافي للطفل ولوحظ ان السبب حالة مرضية نادرة وهي التواء الامعاء نتيجة التهاب والتواء (رتج ميكيل) ( mickles diverticulum)، وتم استئصال هذا الجزء و خياطة الامعاء حيث استمرت العملية ساعة ونصف بعدها اخرج المريض وهو بحالة جيدة، مؤكدا ان نسبة وجود هذا التشوه الخلقي بالامعاء هي اثنين بالمئة، بينما تبلغ نسبة الالتواء اقل من ذلك.

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