مطالبات نيابية بسنة عبور لجميع المراحل

2020/05/31 | 02:12

بغداد / شيماء رشيد

تسعى لجنة التربية النيابية لتقديم طلب الى وزارة التربية يتضمن عد هذه العام «سنة عبور» لجميع المراحل حتى المنتهية، باستثناء السادس الاعدادي، بينما أكدت ان اجراء الامتحانات في ظل الوضع الحالي امر شبه مستحيل.

وتأتي تلك الدعوة على مسافة يوم واحد من قرار وزارة التربية، القاضي باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تعليق الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي الحالي، واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من المرحلة.

مقرر اللجنة طعمة اللهيبي بين لـ»الصباح» ان «لجنته مع عبور الطلبة وهو الحل الامثل من خلال اعتماد درجة الفصل الاول او نصف السنة درجة نهائية، اما الطلبة الراسبون يمكن اجراء امتحان لهم كدور ثانٍ وفقا للموقف الوبائي لكورونا».

وقال اللهيبي، «لا يمكن اجراء الامتحانات وفق ما حددته وزارة التربية بسبب الوضع الصحي».

وفي ما يتعلق بالسادس الاعدادي، أوضح اللهيبي «يمكن اعتماد الامتحان الالكتروني، مبينا ان لقاء سيجمعه مع وزير التربية لمناقشة هذا الامر».

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