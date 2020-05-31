احتجاجات {فلويد} تجتاح أميركا

2020/05/31 | 02:12

واشنطن/ وكالات

تصاعدت في الأربع والعشرين ساعة الماضية وتيرة الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها عدة ولايات أميركية منذ عدة أيام على خلفية مقتل الرجل الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، حيث أعلن عمدة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حظر التجوال الشامل واستدعى قوات الحرس الوطني لفرض النظام في المدينة التي احترقت فيها عشرات البنايات والأمكنة العامة، بينما قرر جهاز الخدمة السرية إغلاق البيت الأبيض بعد وصول الاحتجاجات إلى العاصمة واشنطن.

وتوسعت دائرة الاحتجاجات في أميركا لتطال ولايات جديدة أمس السبت، ففي دالاس استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات، كما وقعت أعمال عنف وشغب وحرق ممتلكات وعمليات نهب رافقت الاحتجاجات في: نيويورك، أتلانتا، جورجيا، ألبوكيركي، نيو مكسيكو، فونتانا، سان خوسيه، كاليفورنيا، وهيوستن وتكساس.

في نيويورك، تجمع آلاف المحتجين عند مركز باركليز، وألقت الشرطة القبض على عشرات المحتجين في التظاهرة الضخمة التي شهدتها منطقة بروكلين.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد أنه طلب من وزارة العدل الإسراع في التحقيق الخاص بمقتل المواطن من ذوي البشرة السوداء، جورج فلويد، وقال: "أود أن أعرب عن خالص تعازينا وأعمق تعاطفنا لأسرة جورج فلويد.



ما حدث هو أمر مروع للغاية".

ووصف ترامب في تغريدة مثيرة للجدل على "تويتر" المشاركين بالاحتجاجات في مينياوبوليس بأنهم "مخربون".

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