حظر تام لمدة أسبوع وإجراءات قانونية مشددة

2020/05/31 | 03:04

بغداد/ الصباح/ شذى الجنابي

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من اليوم الاحد وحتى السادس من حزيران المقبل، مشددة على اتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين للحظر والاجراءات الوقائية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة العليا مع خلية الأزمة البرلمانية، ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبينما اثنى رئيس الوزراء، على الجهود المتميزة للكوادر الصحية التي تقف في خط التصدي الأول لمواجهة خطر جائحة كورونا، وهم يقفون كالمحارب في مواجهة العدو؛ لفت الى ان “الأزمة العالمية لجائحة كورونا حرب عالمية ثالثة الجميع يعاني منها”.



من جهته، قال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لـ “الصباح” انه تم نقل مصابي الحبل الشوكي من مستشفى ابن القف الى مستشفى سعد الوتري لابعادهم عن المصابين بكورونا، موضحا ان الطاقة الاستيعابية لمستشفى ابن القف تبلغ 120 سريرا، وهي ادنى من اعداد المصابين بالفيروس المستجد.

بدوره، قال المدير العام لصحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ”الصباح” ان حالات الشفاء في العراق تخطت 3 آلاف، وقد ارتفع العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة الى 506 حالات مع وجود 1098 حالة قيد العلاج.

وشدد الساعدي على اسناد المستشفيات المخصصة لحجر المصابين بملاكات طبية وتمريضية ومختبرية.

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