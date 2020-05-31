الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا

2020/05/31 | 03:04

بغداد/ الصباح

وجه رئيس الوزراء بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة وإجراء الإصلاحات المالية اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.

وكانت لجنة الاصلاح المالي، قد ناقشت خلال اجتماع لها أمس برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تداعيات الازمة المالية التي يمر بها البلد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته “الصباح” ان “الكاظمي وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجة الازمة، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة.



كما وجه ايضا، بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون

رواتب اخرى.

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