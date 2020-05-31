الموقف الوبائي اليوم: 260 إصابة جديدة و10 وفيات وشفاء 46 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦٠) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الرصافة: ٥٨
بغداد/ الكرخ: ٣٥
مدينة الطب: ٢
النجف: ٧
البصرة: ٢٤
السليمانية: ٢٤
دهوك: ٤
ديالى: ٢
واسط: ٧
بابل: ٢٦
ميسان: ٣١
المثنى: ٢١
ذي قار: ٢
الديوانية: ٩
انبار: ١
كركوك: ٧
- الشفاء: ٤٦ حالة ، وكما يلي:
بغداد/ الرصافة: ٩
بغداد/ الكرخ: ١١
مدينة الطب: ١٠
كركوك: ١
البصرة: ٣
ديالى: ١
الديوانية: ٢
المثنى: ٨
صلاح الدين: ١
- الوفيات : ١٠ حالات
٤ حالات في بغداد/ الرصافة
حالة في بغداد/ الكرخ
حالتان في ميسان
حالة في كركوك
حالة في ديالى
حالة في السليمانية
مجموع الإصابات : ٦٤٣٩
مجموع حالات الشفاء: ٣١٥٦
الراقدين الكلي: ٣٠٧٨
الراقدين في العناية المركزة: ٤٦
مجموع الوفيات: ٢٠٥
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