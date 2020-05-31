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الموقف الوبائي اليوم: 260 إصابة جديدة و10 وفيات وشفاء 46 مصاباً


2020/05/31 | 18:32
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦٠) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد/ الرصافة: ٥٨

بغداد/ الكرخ: ٣٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ٧

البصرة: ٢٤

السليمانية: ٢٤

دهوك: ٤

ديالى: ٢

واسط: ٧

بابل: ٢٦

ميسان: ٣١

المثنى: ٢١

ذي قار: ٢

الديوانية: ٩

انبار: ١

كركوك: ٧

 

- الشفاء: ٤٦ حالة ،  وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ١١

مدينة الطب: ١٠

كركوك: ١

البصرة: ٣

ديالى: ١

الديوانية: ٢

المثنى: ٨

صلاح الدين: ١

 

- الوفيات : ١٠ حالات

٤ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة  في بغداد/ الكرخ

حالتان في ميسان

حالة في كركوك

حالة في ديالى

حالة في السليمانية 

 

مجموع الإصابات :  ٦٤٣٩

مجموع حالات الشفاء:   ٣١٥٦

الراقدين الكلي:  ٣٠٧٨

الراقدين في العناية المركزة: ٤٦

مجموع الوفيات:  ٢٠٥

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