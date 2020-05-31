2020/05/31 | 18:32

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٦٠) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٥٨

بغداد/ الكرخ: ٣٥

مدينة الطب: ٢

النجف: ٧

البصرة: ٢٤

السليمانية: ٢٤

دهوك: ٤

ديالى: ٢

واسط: ٧

بابل: ٢٦

ميسان: ٣١

المثنى: ٢١

ذي قار: ٢

الديوانية: ٩

انبار: ١

كركوك: ٧

- الشفاء: ٤٦ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٩

بغداد/ الكرخ: ١١

مدينة الطب: ١٠

كركوك: ١

البصرة: ٣

ديالى: ١

الديوانية: ٢

المثنى: ٨

صلاح الدين: ١

- الوفيات : ١٠ حالات

٤ حالات في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

حالتان في ميسان

حالة في كركوك

حالة في ديالى

حالة في السليمانية

مجموع الإصابات : ٦٤٣٩

مجموع حالات الشفاء: ٣١٥٦

الراقدين الكلي: ٣٠٧٨

الراقدين في العناية المركزة: ٤٦

مجموع الوفيات: ٢٠٥

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليوم: 260 إصابة جديدة و10 وفيات وشفاء 46 مصاباً ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليوم: 260 إصابة جديدة و10 وفيات وشفاء 46 مصاباً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).