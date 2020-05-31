حكامنا السلويون ثالثاً في الدورة العربيَّة

2020/05/31 | 23:52

بغداد/ إحسان المرسومي

حصل حكام العراق السلويون على المركز الثالث في الدورة التحكيميَّة التي أقامها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع نظيره المصري وبمشاركة حكام يمثلون 19 اتحاداً عربياً قسمت الى 30 مجموعة.

وتضمنت الدورة التي جرت بطريقة التواصل عن بعد (أونلاين) على موقع الفيسبوك للفترة من 14 ولغاية 20 أيار الفائت، شرح التعديلات الأخيرة لمواد قانون كرة السلة التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة مؤخراً، فضلاً على نظام الإعادة الفوري (I R S) الذي تم إدخاله حديثاً على اللعبة، وأيضا النشاط العقلي للرياضيين في مواجهة فيروس كورونا.

وحصل على المركز الأول في هذه الدورة حكام الاتحاد المغربي وجاء ثانياً حكام قطر، بينما جاء بالمركز الثالث الاتحاد العراقي الذي مثله 13 حكماً، هم علي جبار حميد ومحمد حسن شعلان ومهند جواد حسن وسعد محمود فرمان وعلي زهير حسين وحيدر عبد الزهرة جاسم وزيد صباح عباس وسيف عباس حميد ومحمود ماجد محمود وهوكار عزيز محمد ومحمد نبي صالح ومحمد عباس كريم ومحمد

علي كاظم.

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