إنجاز مستشفى ميداني بسعة 130 سريراً لمرضى كورونا

2020/06/01 | 01:48

بغداد / الصباح

باشرت الملاكات الهندسية والفنية في محافظة بغداد، تنفيذ مستشفى ميداني بسعة 130 سريرا في منطقة البياع، لاستقبال مرضى فيروس كورونا.



وقال مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي لـ " الصباح " ، انه استنادا لتوجيهات ومقررات خلية الازمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55)، وضمن خطة صحة الكرخ بايجاد بدائل للمستشفيات، وزيادة السعة السريرية، تبرع المجلس الاقتصادي العراقي بانشاء مستشفى البياع الميداني بسعة 130 سريراً، للإسهام بمعالجة المصابين بجائحة كورونا، مبينا انه سينجز خلال 15 يوما كمرحلة اولى، مشيرا الى توسعته كمرحلة ثانية في حالة زيادة عدد الاصابات، من اجل احتواء اعداد اضافية من المصابين، مؤكدا انه سيسهم في تغطية مناطق عديدة من جانب الكرخ، منوها بانه يحتوي على 13 ردهة ، ومختبر pcr ، وغرف للطوارئ وللأطباء، وصيدلية، ومستلزمات اخرى.

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