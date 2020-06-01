هيئة السياحة تقترح شمول المرافق السياحية بالقروض الميسرة

2020/06/01 | 01:48

بغداد / اسراء السامرائي

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والاثار عن تنسيقها مع البنك المركزي لتطوير واقع السياحة في البلاد .

وقال رئيس هيئة السياحة وكالة، ومدير عام دائرة المجاميع السياحية، في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، محمد العبيدي لـ" الصباح "، ان دائرته طرحت مقترحات عديدة لتطوير القطاع السياحي الذي يعد من القطاعات المهمة في البلاد لتنمية الاقتصاد، منوها بانه تمت مناقشتها مع محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق، بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة للقطاع السياحي، ودعم قطاعات الدولة من اجل توفير احتياجات السياح، خصوصا بعد تأثر السياحة بشكل كبير من جراء جائحة كورونا.

واضاف انه تم تقديم مقترح لشمول السياحة بمبادرات البنك المركزي العراقي اسوة بقطاعات الزراعة والصناعة والاسكان، مؤكدا اجراء دراسة تلك المقترحات بشمول اصحاب المرافق السياحية من فنادق وشركات سفر وسياحة بقروض ميسرة، يستطيع القطاع الخاص من خلالها النهوض بمرافقه السياحية لديمومتها والارتقاء بها .

واشار العبيدي الى ان الفترة القليلة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة لدراسة المعوقات التي يشهدها القطاع السياحي في ظل ازمة كورونا، اذ تم التركيز على دعم السياحة الدينية وتسهيل دخول وخروج السياح الاجانب، باعتماد التأشيرة الالكترونية والحجز الفندقي، لافتا الى ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل المشكلات التي تعترض القطاع السياحي في وزارات التجارة والمالية والنقل وأمانة بغداد .

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