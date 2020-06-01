2020/06/01 | 02:20

بغداد / شذى الجنابي ومهند عبد الوهاب المحافظات/ مراسلو الصباح

نفتْ وزارةُ الصحة الشائعات التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل التابعة لها، بشأن حجر المصابين بفيروس كورونا في منازلهم جراء عدم وجود أسرّة كافية في المستشفيات، بينما أكد وزير الصحة أن أزمة كورونا بمثابة حرب وجود يعتمد الانتصار فيها على وعي المواطن.



وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي لـ "الصباح ": إن "حظر التجوال الشامل سيكون مشدداً، وسترافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي الميداني وحملات للتوعية"، مثنياً على جهود جميع وسائل الاعلام باعتبارها "الظهيرالقوي للجيش الابيض في مواجهة الجائحة من خلال ترسيخ الوعي لدى المواطن".



وأشار التميمي الى أن "الوزارة أصدرت مجموعة اجراءات جديدة تنفذها مع اجراءات الحظر الصحي، منها دعوة وسائل الاعلام والفضائيات العراقية الى تخصيص مالايقل عن 25 بالمئة من بثها اليومي للتوعية الصحية بشأن الفيروس، فضلا عن اعتماد الاخبار الصادرة من المصادر الرسمية فقط، والابتعاد عن الاخبار المضللة للواقع، علاوة على اشراك ملاكات الوزارة في سيطرات مداخل ومخارج المدن، فضلا عن نقاط التفتيش التي تطبق الحظر الصحي داخل بغداد والمحافظات، وضرورة الزام الانشطة التجارية واصحاب المواد الغذائية باتباع الارشادات الصحية الوقائية التي عممتها الوزارة عليهم". بدوره كشف مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي لـ "الصباح"، عن أن "الوزارة تحجر كل من تثبت اصابته بفيروس كورونا في المستشفيات المخصصة"، نافيا ما تم تداوله من شائعات بحجر المصابين في المنازل.



من جانبه، قال الناطق الرسمي لخلية الأزمة النيابية فالح الزيادي لـ "الصباح": إن "عدم اكتراث المواطنين وعدم ضبط سلوكياتهم والالتزام بالاجراءات الوقائية، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي؛ كلها عوامل ساعدت في ظهور موجة ثانية للمرض وزيادة عدد الاصابات بشكل غير مسبوق، ونتوقع أن تشهد الايام المقبلة زيادة في أعداد المصابين بالمرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تنفي {شائعة} حجر مصابي كورونا في المنازل) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تنفي {شائعة} حجر مصابي كورونا في المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).