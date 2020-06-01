الكاظمي يشدد على حماية الأمن الصحي للمواطن

2020/06/01 | 02:20

بغداد/ الصباح

شدّدَ رئيسُ الوزراء، مصطفى الكاظمي، على ضرورة حماية الأمن الصحي للمواطنين، معتبرا إياه "جزءا لايتجزأ من الأمن الوطني".

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" أن "الكاظمي ترأس أمس الأحد، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وشدّد خلاله على أهمية حماية الأمن الصحي للمواطنين، كجزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، في ظل تعرّض العراق والعالم أجمع لجائحة كورونا".

وأشار الكاظمي الى أهمية وعي المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية، معتبرا أن ذلك التعاون "ركنأساس في مكافحة انتشار الوباء، والعامل الحاسم في الحدّ الفعّال من انتشار رقعة الإصابات".



وناقش المجلس، وفقا للبيان، إجراءات الأجهزة الأمنية في تطبيق حظر التجوال في بغداد والمحافظات، في ظل تصاعد أعداد الإصابات بشكل مختلف عن السابق، وسبل الارتقاء والتكامل في الأداء بين دوائر وزارة الصحة وباقي أجهزة الدولة المكلّفة بالتصدي للجائحة.

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