الكويت: 719 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

2020/06/01 | 13:51

اخبار السعودية )- أفاد مركز التواصل الحكومي الكويتي الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين، نقلا عن وزارة الصحة بتسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الكويت 27762، فيما تم إحصاء 8 وفيات جديدة

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