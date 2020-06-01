2020/06/01 | 14:22

اخبار السعودية )- أكدت منظمة الصحة العالمية أن إعادة فرض حظر التجول الكامل في العراق كان ضرورياً لمواجهة تفشي وباء كورونا، وذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة به.ودعا ممثل المنظمة في العراق أدهم إسماعيل، في بيان نشرته بعثة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة: إعادة الحظر بالعراق كان ضروريا لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة: إعادة الحظر بالعراق كان ضروريا لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).