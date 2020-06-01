العراق ردا على تقارير إيرانية: منافذنا الحدودية مغلقة معكم حتى إشعار آخر

2020/06/01 | 15:24

اخبار السعودية )- نفى المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، ما تناوله إعلام إيراني عن استئناف الزيارات للعتبات الشيعية.وردت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الاثنين، في بيان رسمي على أنباء

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