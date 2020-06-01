الموقف الوبائي اليوم: 429 إصابة جديدة ووفاة 10 وشفاء 119 مصاباً

2020/06/01 | 17:48

بغداد/ الصباح

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سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٤٢٩) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٨٠

بغداد/ الكرخ: ٤٧

مدينة الطب: ٤٥

النجف: ٦

البصرة: ٢٢

السليمانية: ١٠٢

دهوك: ٢

كربلاء: ١١

ديالى: ٤

واسط: ٤١

بابل: ٤

الديوانية : ٨

ميسان: ٣٨

المثنى: ١٣

نينوى: ٦

- الشفاء: ١١٩ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٣٠

بغداد/ الكرخ: ٢١

مدينة الطب: ٢١

النجف: ١

اربيل : ١١

البصرة: ٢٣

ديالى: ٥

الديوانية: ٣

واسط: ٤

- الوفيات : ١٠ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالة في بغداد/ الكرخ

٤ حالات في مدينة الطب

حالة في ميسان

حالة في الانبار

حالة في السليمانية

مجموع الإصابات : ٦٨٦٨

مجموع حالات الشفاء: ٣٢٧٥

الراقدين الكلي: ٣٣٧٨

الراقدين في العناية المركزة: ٤٣

مجموع الوفيات: ٢١٥

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