من صور الحرب

2020/06/02 | 00:44

عباس السلامي

- 1 -

على السلك الكهربائي يتقافز العصفور

وفوق رأس العصفور

تسقط القذيفة!

لم يبقَ من المشهد المروّع هذا سوى الظلام وزقزقات

مذبوحة !!

- 2 -

صور الخراب والجنود القتلى، سترونَها فقط لو تفحصتُم برفق

عيون الجنود العائدين من الحرب

- 3 -

البنادق في أيديهم، و صور الحبيبات

والأبناء في جيوبهم

جنود المعركة

- 4 -

الأزهار المتفتحة للتو

والعشب الأخضر ، هما أول ما تسحقهُ

الدبابات المتوجهة إلى الحرب

- 5 -

على جدران المدن الحزينة

تدوّن الحربُ فصلاً من سيرتها الذاتية

عبر لافتات الحداد !

- 6 -

الجدارُ حزين

الجدارُ من فرط حزنه يكادُ أنْ يَنْقَضّ

آه!

الجدار لا يقوى على حمل لافتات الحداد !

- 7 -

لا تقرعوا طبولها..، الحرب عاهرة

لا تملّ من الرقص على الدماء!

- 8 -

تحرص الحرب

على استنساخ صورها المرعبة

لتعلقها عنوةً على المزارع والبيوت والشوارع

وعلى أجساد الحيوانات والبشر !

- 9 -

الحرب ، لا تسرق أرواحنا فقط

بل تفتحُ لنا ذراعيها، تضمّنا بلهفة

تربتُ على أجسادنا

فنموت في حضنها خانعين !

-10-

أقتلُكَ لأبقى، أستعبدُك لأعيش

أخدعُكَ ، لتستمر اللعبة !

-11-

يمشي فخوراً شامخاً ، بمصرع ولده

والد الشهيد

-12-

سينسون أسماء شهداء

قتلى الحروب الماضية ، وسينسون – تباعاً- أسماء

قتلى الحروب اللاحقة !

-13-

الشهيد، صكٌ تحررهُ رصاصة

القاتلُ مستثمر في حقل "الشهداء "

-14-

نجا من حروبٍ كثيرة، لكنّهُ سقطَ أسيراً

في حرب اللقمة

- 15 -

في سوح المعارك ، كل الأسلحة طليقة

تصدح بالقتل !

- 16 -

في مدن الخراب ، تتوارى خلفَ كلّ باب

امرأةٌ لا عزيزَ لها

وفي الأفق الممتد هناك هنا

يتراءى وجهُ "نبي كافر"!!

- 17 -

في مدن الحرب

لا فرق بين حجر

وبشر !!

- 18 -

ليس الشهداء وحدهم

أول من يغادر المعركة

الجبناء كذلك !

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