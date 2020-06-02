ذي قار.. أول رسالة ماجستير في زمن {كورونا}

2020/06/02 | 01:16

ذي قار/ الصباح

شهد قسم التربية للعلوم الانسانية/ قسم اللغة العربية في كلية التربية بجامعة ذي قار مناقشة أو رسالة ماجستير في الجامعة في زمن كورونا للطالبة عهود جبار عبد الله والتي حملت عنوان (الفضاء الروائي في روايات علي لفته سعيد) والتي تناولت فيها تجربته في الرواية العراقية.

وقد شهدت الرسالة مناقشة مستفيضة من قبل اللجنة التي تألفت من الأستاذ الدكتور علي حسين جلود رئيساً والأستاذ المساعد الدكتور فارس نايف فايز عضواً والأستاذ المساعد الدكتور مسلم هوني حسين عضواً والأستاذ الدكتور مصطفى مصفى لطيف عارف عضواً ومشرفاً..



وتعد هذه المناقشة أول مناقشة علنية في زمن كورونا بجامعة ذي قار التي قال عنها الدكتور لطيف إنَّ "الطالبة كانت متميزة في تحليلها للفضاء الروائي للروايات المنتخبة من تجربة الروائي العراقي سعيد".

بينما قال الدكتور فارس نايف إنَّ "علي لفتة سعيد اذا لم نقل من الجيل الأول فهو من الجيل الثاني للرواية غزير الإنتاج والطالبة تمكنت من ملاحقة الفضاء الروائي العراقي من خلال تجربته".

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