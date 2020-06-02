لا تغيير في قائمة حكام الكرة الدوليين

2020/06/02 | 01:48

بغداد/ الصباح الرياضي

أكد رئيس لجنة الحكام الكروية، الدكتور علاء عبد القادر أنَّ اللجنة تكرس جلَّ عملها على تفعيل المنصات الالكترونيَّة ومتابعة تدريبات الحكام الفرديَّة.

وبين عبد القادر أنَّ التركيز ينصبُّ كذلك على وضع منهجيَّة ترتقي بمستوى التحكيم وتطويره قبل انطلاق منافسات دوري الكرة بجميع فئاته، مستبعداً وجود أي تغيير بشأن ترشيح الحكام للقائمة الدوليَّة لأسباب كثيرة، أبرزها توقف الدوري، فضلاً عن أنَّ الوقت مبكرٌ للحديث عن التغيير.

واختتم قائلاً: "لن يكون هنالك أي تغيير في القائمة لهذه السنة، وهو أمرٌ مستبعد جداً نظراً للظروف الحالية التي نعيشها بسبب جائحة كورونا، وكذلك كون لجنة الحكام لم تأخذ وقتها الكافي على أرض الواقع".

على صعيد آخر أقامت اللجنة الفنيَّة والتطويريَّة للهيئة التطبيعية للاتحاد المركزي لكرة القدم، الورشة التدريبيَّة التي شهدت مشاركة العديد من المدربين.

وقال الدكتور وسام نجيب، عضو اللجنة الفنيَّة، المسؤول عن الورشة: إنَّ "الورشة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة عبر الدائرة الالكترونية (zoom)، وشهدت مشاركة مئة مدرب عراقي وعربي".

وأضاف نجيب: "الورشة التدريبية كانت بعنوان (متطلبات التدريب والتمرين) للمحاضر الآسيوي الدكتور قاسم لزام".

وأشار الى أنَّ "اللجنة الفنيَّة مستمرة خلال الايام المقبلة بإقامة الورش التدريبية، وذلك من أجل تطوير مدربينا الذين يسعون للارتقاء بالكرة العراقية نحو الافضل".

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