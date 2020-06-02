كاطع: الجويَّة مع أي قرارٍ يصدر بشأن الدوري الممتاز

2020/06/02 | 01:48

بغداد/ حيدر كاظم

أكد أمين سر إدارة نادي القوة الجوية جاسم كاطع أنَّ الصقور مع أي قرار يصدر من الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشأن استئناف الدوري الممتاز من عدمه، متوقعاً تمديد فترة توقف المسابقة، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واستمرار حظر التجوال.

وقال كاطع في تصريح خص به (الصباح الرياضي) : إنَّ البلد يمر حالياً بأزمة كبيرة جراء ارتفاع حالات الإصابة بوباء كورونا، وبالتالي من الصعب إقامة المباريات في هذه الظروف، على أمل انحسار الفيروس وعودة الحياة الطبيعيَّة.

وأضاف انَّ إدارة الجوية مع أي قرار يصدر من الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة بشأن استئناف الدوري من عدمه، لا سيما أنَّ الأخيرة عملت وفق توصيات خلية الأزمة ومددت فترة إيقاف مسابقة الدوري حرصاً على سلامة الملاكات التدريبية واللاعبين من خطر الوباء، بانتظار قرارها الرسمي الذي سيكون حتماً في مصلحة جميع الأندية.وتوقع تمديد فترة إيقاف الدوري الممتاز، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، واستمرار فرض حظر التجوال في محافظات البلاد.

وبخصوص حادث السير المروري الذي تعرض له لاعب منتخبنا الوطني ونادي الجوية محمد قاسم أوضح كاطع أنَّ "إدارة الصقور في تواصل مع نجم الأزرق الذي أكد تعرضه لكدمات خفيفة من دون أضرار تذكر"، مشيرا إلى أنَّ "وفداً من الفريق سيتوجه اليوم الى مقر إقامة اللاعب في محافظة النجف، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم المعنوي له".

ونفى الأخبار التي تتحدث عن رفض محمد قاسم التجديد، مبيناً أنَّ المحادثات مستمرة وسيتم التطرق اليوم أيضا الى موضوع تجديد العقد عند زيارة اللاعب.

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