مجلس النواب يقترح 4 حلول لمشكلة النازحين

2020/06/02 | 02:20

بغداد / عمر عبد اللطيف

رفعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب أربعة حلول الى رئيس الوزراء من أجل إعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية وإنهاء مشكلتهم المتواصلة منذ سنوات.

وقال عضو اللجنة أسعد عبد السادة العبادي لـ "الصباح": إنه "قدم كتاباً رسمياً الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تضمن أربعة حلول لإعادة النازحين الى مناطق سكناهم الاصلية".

وأشار الى أن "الحل الأول هو إعادة السلم واللحمة الاجتماعية وإنهاء جميع المشكلات التي حصلت بين مواطني المحافظات التي احتلت من قبل مجرمي (داعش) والمتورطين بدماء الأبرياء ممن غرر بهم وانتمى الى تلك المجاميع الارهابية، وتقع مسؤولية ذلك في البداية على شيوخ العشائر المؤثرين لحل جميع تلك المشكلات وتولي مسؤولية سلامتهم في حال إعادتهم الى المناطق الأصلية، ومن ثم القضاء والأجهزة الأمنية بعد تسليم الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإعادة الأبرياء منهم -وخصوصاً الأطفال- الذين لا ذنب لهم إلا لأنهم ولدوا ضمن تلك الأسر".

وأضاف، إن "الحل الثاني هو إنشاء مخيمات لكل نازح في محافظته والعمل على ذلك خلال المرحلة القليلة المقبلة، ووضع الحكومات المحلية أمام الأمر الواقع لحل مشكلتهم القائمة منذ أربع سنوات وأكثر".

وبشأن الحل الثالث، بين العبادي، بأن "الحكومة وفرت للنازحين منحة العودة البالغة 1.5 مليون دينار والتي وفرت هذا العام من مبالغ تنمية الأقاليم، فضلاً عن توفير السلة الغذائية والكهرباء، ولم يتبق إلا تعديل أراضيهم السكنية التي كانت مشيدة عليها منازلهم وإجبار المحافظة على إطلاق التعويضات التي تسمح لهم بإعادة بناء وترميم منازلهم للاستقرار فيها".

وتابع: إن "الحل الرابع هو إسناد وزارة الهجرة والمهجرين الى المكون السني بدلاً من الأقليات، كونه الأكثر تضررا في مسألة التهجير".

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