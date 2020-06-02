2020/06/02 | 02:20

بغداد/ الصباح

تعتزم لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية، تطوير قطاع السياحة الدينية والاثارية في البلاد، مشيرة الى امكانية توفير آلاف فرص العمل في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

وقال عضو اللجنة على الحميداوي لـ"الصباح" ان "اللجنة ذاهبة باتجاه تطوير واقع السياحة في العراق لاسيما وان احد اهم اسباب الازمة الاقتصادي التي يمر بها البلد حاليا، هو اعتماده على الريع النفطي وبالتالي عدم تفعيل القطاعات الاخرى، الصناعية والزراعية والسياحية، التي تعد من اهم مصادر الدخل للموازنة العامة".



واضاف النائب، ان "العراق يمتلك انواعا من السياحة غير متوفرة في كثير من الدول، منها السياحة الدينية والاثارية والبيئية والصحراوية، وهي متنوعة اضافة الى اهميتها وتفردها بصفات نوعية جالبة للسياح ".

واكد الحميداوي، ان "اللجنة تسعى من خلال استمراريتها في الاجتماعات مع المستشارين والخبراء بالقطاع السياحي لتوفير 500 الف فرصة عمل خلال الاربع سنوات المقبلة، ووضع رؤية تكون الحكومة ملزمة بها ".



ولفت، الى ان "البرنامج الحكومي تضمن فقرات تفعيل القطاع السياحي، لذلك سعت اللجنة الى الاستماع الى المختصين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة لتطوير السياحة في البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة لتطوير السياحة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).