المتظاهرون يطالبون برحيل ترامب المختبئ {تحت الأرض}

2020/06/02 | 02:20

عواصم / وكالات

عمّ حظر التجوال الذي فرضته السلطات المحلية أكثر من 40 مدينة في 15 ولاية أميركية، وكشفت مصادر أمنية لشبكة "سي أن أن" الإخبارية عن اعتقال قرابة 4 آلاف شخص جراء الاحتجاجات المتواصلة بعد مقتل الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة، وبينما أفادت مصادر مطلعة أن موظفي الخدمة السرية في البيت الأبيض نقلوا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مخبأ "تحت الأرض"، رفع المتظاهرون شعارات تطالب برحيله عن السلطة.

وأخلت قوات الشرطة بالقوة محيط البيت الأبيض من المتظاهرين، حيث استخدمت تلك القوات الطلقات المطاطية والهروات والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل ضد المحتجين الذين انسحبوا مئات الأمتار خارج أسوار البيت الأبيض في ميدان لافاييت.

وخرج مئات المحتجين المرددين شعارات مثل "على دونالد ترامب أن يرحل" للمشاركة في مسيرة جديدة باتجاه البيت الأبيض، بينما طلبت إدارته من موظفيه عدم الذهاب للعمل أمس الاثنين لمنع تعرضهم للخطر، كما هتف المتظاهرون أمام البيت الأبيض باسم جورج فلويد.

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