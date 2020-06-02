اليوم.. اجتماع لقادة الكتل تمهيداً لجلسة الأربعاء

2020/06/02 | 02:52

بغداد/ الصباح

يستأنف، يوم غد الأربعاء، مجلس النواب جلساته الاعتيادية بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر نتيجة الحظر الصحي وتفشي جائحة كورونا، في حين كشف نائب لـ"الصباح" عن اجتماع متوقع لقادة الكتل اليوم تمهيدا لجلسة غد الاربعاء.

وكانت الدائرة الاعلامية للبرلمان، أعلنت يوم أمس الأول، في بيان تلقته "الصباح"، ان "مجلس النواب قرر عقد جلسته الاعتيادية يوم غد الاربعاء الموافق ٣ / ٦ /٢٠٢٠ الساعة الواحدة ظهرا"، مبينة ان "المجلس سيعقد جلسته لقراءة ومناقشة عدد من القوانين المدرجة على جداول اعماله".

وقال النائب المستقل، عامر الفايز، لـ"الصباح": إن البرلمان سيناقش في جلسة يوم غد الأربعاء الاعتيادية عدداً من المواضيع المهمة، مشيراً إلى أن الجلسة قد تشهد التصويت على اتمام الكابينة الوزارية، إذا تم الاتفاق على مرشحي الوزارات الشاغرة.

بينما لفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي النيابية، بشار الكيكي، في حديث لـ"الصباح" إلى ان جدول اعمال الجلسة لم يحدد حتى الان، مرجحا انعقاد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم، تمهيدا لجلسة غد الاربعاء، على حد قول النائب.

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