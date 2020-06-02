إغلاق حسابات القادة الأمنيين بالعراق على وسائل التواصل

2020/06/02 | 10:30

اخبار السعودية )- أصدر وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الاثنين، بغلق جميع الصفحات الخاصة بالقادة الأمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما أفاد به إعلان عن وزارة الدفاع العراقية.بدوره، قال المتحدث باسم

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