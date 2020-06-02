"العصائب" تعتدي على منزل ناشط عراقي ومتظاهرين آخرين

2020/06/02 | 12:34

اخبار السعودية )- غضب كبير عمّ وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لعراقيين يؤكدون اعتداء ميليشيا "عصائب أهل الحق" المسلحة على بيت وعائلة الناشط الدكتور ضرغام ماجد، وبيوت عدد من المتظاهرين

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