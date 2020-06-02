الكاظمي يصل كركوك مع انطلاق عملية ملاحقة داعش

2020/06/02 | 13:36

اخبار السعودية )- أفادت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الثانية من عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، في 5 محاور على الحدود بين

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