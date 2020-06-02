الموقف الوبائي اليوم: 519 إصابة جديدة ووفاة 20 حالة وشفاء 233 مصاباً

2020/06/02 | 17:48

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٥١٩) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٥

بغداد/ الكرخ: ١٦٦

مدينة الطب: ٣٩

النجف: ٢١

البصرة: ٢٥

السليمانية: ٢٨

اربيل : ١

دهوك: ٦

كربلاء: ٣١

ديالى: ٥

بابل: ٩

ميسان: ٣٤

المثنى: ٨

نينوى: ١

- الشفاء: ٢٣٣حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١٠٤

بغداد/ الكرخ: ٥٢

مدينة الطب: ١٧

البصرة: ٤

ديالى: ٢

كربلاء: ١٧

ذي قار: ٣٤

نينوى: ٣

- الوفيات : ٢٠ حالة

بغداد/ الرصافة: ١٢

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ١

بابل: ٢

واسط: ٢

المثنى: ١

مجموع الإصابات : ٧٣٨٧

مجموع حالات الشفاء: ٣٥٠٨

الراقدون الكلي: ٣٦٤٤

الراقدون في العناية المركزة: ٤٦

مجموع الوفيات: ٢٣٥

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