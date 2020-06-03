2020/06/03 | 03:24

بغداد / واع / الصباح كركوك / نهضة علي

بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، انطلقت فجر أمس الثلاثاء عمليات "أبطال العراق- نصر السيادة" بمشاركة قوات الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع والحشد الشعبي، وتهدف العمليات إلى تجفيف منابع الإرهاب ومطاردة بقايا فلول "داعش" الإرهابية في مناطق جنوب كركوك والمناطق الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الاعلامي، تلقته "الصباح"، بأن الكاظمي، أشرف على العمليات العسكرية، الهادفة الى ملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابية في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأجرى الكاظمي، في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، زيارة إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، وأكد أن "القوات الأمنية ستستمر في ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين والقضاء على البؤر الإرهابية لتعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، نقل عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ق خ الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله: "تشترك في العملية في محور الجيش قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة أركان الجيش وفي محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة/الشرطة الاتحادية ولواء المهمات في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفي محور فرقة الرد السريع اللواء الأول/فرقة الرد السريع وقطعات من اللواءين الثالث والرابع/ فرقة الرد السريع، وفي محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع لمديرية شرطة صلاح الدين، وفي محور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية

الأمنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({أبطال العراق- نصر السيادة} تسحق فلول الارهاب ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ({أبطال العراق- نصر السيادة} تسحق فلول الارهاب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).