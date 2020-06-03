2020/06/03 | 03:24

بغداد/ الصباح

ناقش رئيسا الجمهورية، برهم صالح، ومجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، أمس الثلاثاء، حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام.



وأفاد بيانان رئاسيان، تلقتهما "الصباح"، بأن صالح بحث، خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، "دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة".



وأضاف البيان "كما تم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية".



إلى ذلك، نفت رئاسة الجمهورية، في بيان ثان، ما ورد في برنامج تلفزيوني مؤخراً بشأن وجود سلفة بذمة أحد نواب رئيس الجمهورية السابقين تقدر بـ(4) مليارات دينار لم تتم تسويتها.

وأكدت رئاسة الجمهورية عدم صحة المعلومة أعلاه، حاثة وسائل الإعلام كافة على توخي الدقة والحذر من الانجرار إلى المزايدات السياسية التي لها تأثيرات سلبية في ما يواجهه البلد من تحديات صعبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا الجمهورية والقضاء يناقشان حسم ملفات الفساد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا الجمهورية والقضاء يناقشان حسم ملفات الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).