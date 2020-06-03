مجلس الوزراء يناقش الجهود الحكومية لمواجهة {كورونا}

2020/06/03 | 03:56

بغداد/ الصباح

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية أمس برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي، وبينما شهدت الجلسة استعراض الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، قدم رئيس الوزراء، ايجازا عن سير "عمليات "ابطال العراق-نصر السيادة" التي انطلقت أمس.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان "الكاظمي أكد أن النتائج الأولية للعمليات العسكرية التي انطلقت أمس تبشّر بالخير، وأن الحكومة مصممة على تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

وتحدّث رئيس خلال الجلسة، عن جهود الحكومة واهتمامها بمواجهة جائحة كورونا، مبيناً أن الحكومة تضع هذه الجائحة وتداعياتها على رأس أولويات اهتمامها، وشدد على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

بدوره، قدّم وزير الصحة شرحاً مفصلاً عن تطورات الوضع الصحي في ظل الجائحة، وعدد الإصابات والوفيات، وجهود المؤسسات الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل تطويق الوباء والحدّ من زيادة

الإصابات.

كما قدّم وزير المالية تقريرا شاملا عن الوضع المالي والديون وصادرات العراق النفطية والإيرادات المتاحة، والتحديات التي تواجه البلد ماليا، والحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة بشأن الإنفاق.

واتخذ المجلس، وفقا للبيان،عدد من القرارت المهمة، والتي بضمنها:

أولا/ اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها،

ثانيا/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (52) لسنة 2018، بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك.

ثالثا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (260 لسنة 2018)، بشأن استيفاء الغرامات التأخيرية، حيث وجه بشطب مبالغ الغرامات التأخيرية المترتبة لصالح الشركة العامة للموانئ عن العوائد والأجور المتعلقة بخزن مسقفات ملعب الميناء الأولمبي في ميناء أم قصر، بشأن شحنة الهيكل الحديدي.

رابعا/ تجهيز وزارات ( الدفاع، والداخلية والصحة، والموارد المائية) وتشكيلاتها، بمادة البنزين بالآجل الى نهاية السنة الحالية.

وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية الراهنة والإجراءات المطلوب اتخاذها.

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