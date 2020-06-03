نتجاوز الأزمة معاً.. الكاظمي يخفض رواتب المسؤولين

2020/06/03 | 08:36

اخبار السعودية )- أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مساء الثلاثاء، خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا.وفي تغريدة عبر تويتر، أكد رئيس الوزراء العراقي، أنه لن يسمح أن تكون حلول الأزمة المالية

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