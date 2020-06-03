فيديو.. اقتحموا مكتب مسؤول عراقي وأجبروه على الاستقالة

2020/06/03 | 18:55

اخبار السعودية )- اقتحم محتجون غاضبون مبنى دائرة صحة ذي قار بالعراق، واستطاعوا الوصول إلى مكتب مدير عام دائرة الصحة عبدالحسين الجابري وأجبروه على كتابة استقالته "بالقوة".وحصلت "العربية.نت" و"الحدث.نت"، على فيديو مصور

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