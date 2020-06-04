وزير العمل لـ { الصباح }: الاتفاق مع الرافدين لتوزيع الإعانات شهرياً

2020/06/04 | 01:36

بغداد/ اسراء السامرائي

أفادت وزارة العمل بأنها بصدد إبرام ملحق عقد مع مصرف الرافدين بعد الاتفاق مبدئياً على توزيع رواتب شبكة الحماية شهرياً.

وقال وزير العمل عادل الركابي في حديثٍ خاص أدلى به لـ"الصباح": إنه تم الاتفاق بشكلٍ شبه نهائي عقب عقد اجتماع مع مصرف الرافدين وشبكة الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة، على أنْ يكون الدفع للفئات المشمولة بالإعانات شهرياً، معرباً عن أمله بأنْ يتمَّ إبرام ملحق للعقد بهذا الخصوص، من أجل أنْ يكون الراتب للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية كل شهر بدلاً من كل شهرين المتبعة حالياً، لافتاً الى أنَّ فتح باب الشمول الجديد ما زال قيد المناقشة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأفصح عن أنه تم إعداد خطة تهدف الى تحقيق التنمية الاجتماعيَّة من خلال العمل التطوعي بما يسهم في دعم عمل مؤسسات الدولة والمبادرات التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، فضلاً عما ينفذه الناشطون بهذا الشأن.

وأشار الركابي الى أنَّ "الهدف من ذلك يأتي من أجل تطوير قابليات الوزارة خاصة في أوقات الأزمات من خلال الدعم الذي تقدمه منظمات المجتمع المدني وغيرها بغية إيجاد حلولٍ سريعة بشأن موضوع التوازن الوظيفي في عددٍ من هيئات ودوائر الوزارة، فضلاً عن مناقشة الخطط والستراتيجيات المستقبليَّة من أجل تحقيق التنمية الاجتماعيَّة في البلاد ضمن الخطط والبرامج المعدة بهذا

الشأن.

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