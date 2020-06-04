الحلبوسي: ديوان الرقابة المالية ذراع مهم في مكافحة الفساد

2020/06/04 | 01:36

بغداد / الصباح

شدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمس الأربعاء، على ضرورة تكثيف جهود ديوان الرقابة المالية، وتقديم تقارير مفصلة إلى السلطة التشريعية شهرياً، مبيناً أن الديوان أحد الأذرع المهمة في مكافحة الفساد، في حين أكد أهمية التنسيق والعمل النيابي المشترك بين الحكومة الاتحادية والاقليم لتشريع القوانين التي تلامس حاجة المواطنين.

وأوضح بيانان للدائرة الإعلامية للبرلمان، تلقتهما "الصباح"، بأن الحلبوسي أكد، خلال استقباله رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير،"ضرورة تكثيف جهود ديوان الرقابة المالية بإجراءاته الرقابية، وتقديم تقارير مفصلة إلى السلطة التشريعية شهرياً"، مشدداً على "أهمية دعم رصانة الديوان واستقلاله، كونه أحد الأذرع المهمة في مكافحة الفساد".

ولدى استقباله الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، أكد رئيس مجلس النواب"التنسيق والعمل النيابي المشترك لتشريع القوانين التي تلامس حاجة المواطنين، ودعم الحكومة لإكمال الكابينة الوزارية، وتنفيذ خطواتها الإصلاحية، وتطبيق البرنامج الحكومي؛ لتلبية متطلبات المرحلة وتجاوز الأزمات التي تمرُّ بها البلاد".

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