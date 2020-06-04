مساعدات جديدة للعراق من منظمة الصحة العالميَّة

2020/06/04 | 02:09

بغداد / حازم محمد حبيب

كشفت منظمة الصحة العالميَّة عن قرب تقديم مساعدات طبية ستصل العراق خلال الفترة المقبلة لمواجهة وباء كورونا بقيمة 3,6 مليون دولار، مشيرة الى أنَّ المنظمة قدمت خلال الفترة الماضية مساعدات وتجهيزات طبيَّة مختلفة بقيمة 1,3 مليون دولار.

وقال رئيس فريق الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور وائل حتاحت في تصريح خاص أدلى به لـ"الصباح": إنَّ "مساعدات طبيَّة من قبل منظمة الصحة العالمية من المركز الرئيس للمنظمة ستصل العراق قريباً لمواجهة وباء كورونا بقيمة 3,6 مليون دولار, تشمل نحو 176 ألف (psr) المستخدمة في عمليات فحص وكشف الحالات المصابة بفيروس كورونا، و50 ألف عدة مخبريَّة لعزل الفيروس و90 ألف جهاز لنقل العينات, ومليونين و500 ألف ppe)) " بدلات واقية واقنعة وأحذية طبية" و88 سريراً طبياً و100 شاشة مراقبة للأشخاص المصابين, فضلاً عن أجهزة تركيز الاوكسجين".

وأوضح، أنَّ "تلك المساعدات الطبية ستقدم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وبشكلٍ متتابع", لافتاً الى أنَّ "إغلاق المطارات وتوقف حركة النقل في الكثير من بلدان منطقة الشرق الأوسط، أحدثت تأخيراً في إيصال الشحنات الأولى من التجهيزات والتي كان من المقرر أنْ تصل خلال شهر أيار الماضي"، وتوقع حتاحت أنه "مع بداية فتح المطارات سيجري تعويض التأخير وإيصال تلك التجهيزات لوزارة الصحة التي ستقوم بدورها بتوزيعها بين المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان خلال الفترة المقبلة".

وأكد المسؤول في الصحة العالمية، أنَّ "تلك المساعدات الطبية سيكون لها دورٌ كبيرٌ وفعالٌ في إعطاء مساحة لوزارة الصحة لزيادة أعداد الفحوصات اليومية الميدانية للمصابين وتقييم الوضع الوبائي بشكلٍ أفضل وعلاج الحالات التي تتطلب تداخلاً طبياً أكبر".

وبين أنَّ "منظمة الصحة العالمية قدمت مساعدات طبية مختلفة بقيمة 1,3 مليون دولار حتى الآن لمواجهة وباء كورونا في العراق, عبارة عن أجهزة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا, و50 ألف جهاز نقل العينات و500 ألف ppe تتضمن كمامات جراحيَّة وكمامات N95 وغيرها من وسائل الوقاية للقطاع الصحي, و34 جهازاً طبياً متقدماً مثل المنافس وأجهزة مراقبة الأنشطة الحيويَّة للجسم و(30) سريراً طبياً, فضلاً عن عددٍ دوائيَّة ومستهلكات طبيَّة و200 ألف قطعة من التجهيزات الطبيَّة المتنوعة".

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