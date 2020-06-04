تعزيز التعاون بين العراق وإيران في مجال الطاقة

2020/06/04 | 02:09

بغداد/ الصباح

أكد رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقبالهما وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان والوفد المرافق له، كلٌ على حدة، أنَّ العراق يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانه، مشددين على أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة. ولفت صالح، بحسب بيان رئاسي تلقته "الصباح"، إلى "ضرورة التنسيق المشترك وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه بما يحقق التطور والرفاهية للشعبين الجارين"، مشيراً إلى "أهمية تضافر الجهود بين الجميع للتصدي للأوضاع المعقدة التي تشهدها المنطقة بما يحقق الأمن والاستقرار للشعوب".

وفي السياق نفسه، بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال لقائه وزير الطاقة الإيراني، "آخر المستجدات وفرص التعاون في مجال الطاقة، وبالأخص الكهرباء وتنمية العلاقات والتعاون الثنائي بين العراق وإيران".

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