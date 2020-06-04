البرلمان يجددُ رفضه المساس برواتب الموظفين

2020/06/04 | 02:09

بغداد/ الصباح

ناقشت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع لها أمس، الأزمة المالية التي يمرُّ بها البلد، وشددت على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح" أنَّ "الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري، بحث السبل الكفيلة للخروج من الأزمة المالية، في ظل تفشي جائحة كورونا في عموم البلاد، فضلاً عن مناقشة مسألة الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط".

وشددت اللجنة المالية على ضرورة الخروج من هذه الأزمة من دون المساس بحقوق الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تعظيم الإيرادات غير النفطيَّة لسد العجز في الموازنة العامة.

كما بحثت اللجنة موضوع أتمتة الإجراءات في الضرائب والجمارك والمنافذ الحدوديَّة والسيطرة عليها بشكلٍ كامل من قبل الدولة للحد من حالات الفساد والهدر في المال العام.

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