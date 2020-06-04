سالموقف الوبائي اليوم: 672 إصابة جديدة ووفاة 15 حالة وشفاء 243 مصاباً

2020/06/04 | 17:33

بغداد/ الصباح

سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٦٧٢) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٣٣

بغداد/ الكرخ: ٦٠

مدينة الطب: ٧٠

النجف: ١٨

البصرة: ٢٨

السليمانية: ٥٧

اربيل : ٤

كربلاء: ٥٠

واسط: ٣١

كركوك: ١١

ديالى: ١٠

بابل: ١٨

ميسان: ٤٢

الديوانية: ٦

ذي قار: ١٢

المثنى: ١٩

الانبار: ١

صلاح الدين: ٢

- الشفاء: ٢٤٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ١١٢

بغداد/ الكرخ: ٤٥

النجف: ٣

البصرة: ١٦

اربيل : ٢

دهوك: ٥

ديالى: ٣

كربلاء: ٣٢

كركوك: ٢

واسط: ١٠

ميسان: ١

الديوانية: ٢

المثنى: ٧

صلاح الدين: ٣

- الوفيات : ١٥ حالة

بغداد/ الرصافة: ٣

مدينة الطب: ٥

السليمانية: ٢

كربلاء: ١

البصرة: ١

ميسان: ١

واسط: ١

ديالى: ١

مجموع الإصابات : ٨٨٤٠

مجموع حالات الشفاء: ٤٣٣٨

الراقدون الكلي: ٤٢٣١

الراقدون في العناية المركزة: ٥٠

مجموع الوفيات: ٢٧١

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