672 إصابة بكورونا بالعراق.. وتحذير من انهيار النظام الصحي

2020/06/04 | 18:06

اخبار السعودية )- نقلت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلا عن وزارة الصحة تسجيل 672 إصابة جديدة بكورونا، اليوم الخميس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8,840.وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء العراقية، إن مسؤولا كبيرا

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