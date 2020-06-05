2020/06/05 | 02:21

اخبار السعودية )- غرقت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل الخميس، في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.والسفينة الغارقة تحمل اسم (بهبهان)، وقد هرعت سفن الإنقاذ العراقية لإنقاذ طاقمها، بحسب مواقع عراقية.وتم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفقودون في غرق سفينة إيرانية بمياه العراق) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفقودون في غرق سفينة إيرانية بمياه العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).