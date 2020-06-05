الكاظمي: وجهنا بالتحقيق بشأن عمليات الاغتيال

2020/06/05 | 02:21

بغداد/ الصباح

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ان العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وبينما عبر عن اسفه لحصول حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، وجّه الجهات المعنية بفتح تحقيقات جنائية تفصيلية حول عمليات الاغتيال.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته "الصباح" ان الكاظمي التقى في القصر الحكومي، أمس الخميس، بعدد من أسر شهداء الاحتجاجات، لا سيما الذين تعرّضوا الى الاغتيال، خلال المدة المنصرمة".ولفت البيان، الى ان "رئيس الوزراء، استمع الى تفاصيل قدّمها ذوو الشهداء حول ظروف اغتيال أبنائهم، والمعاناة التي يمرون بها، وطلبوا اعتبارهم (شهداء للوطن)".وقال الكاظمي، إن "العراق مرّ بمراحل صعبة، وهناك تحديات مستمرة على كلّ المستويات، وشهدنا للأسف في الجانب الأمني، حالات اغتيال واختفاء لمواطنين، على يد أطراف مسلحة، لكننا بحاجة الى صبر وتحقيق دقيق ومهني لضمان العدالة".



وأضاف، إن العدالة من أجل إحقاق الحق أمر أساسي، ولكن العدالة تكتسب صبغة أكثر اتساعاً اذا كان هدفها عدم السماح بتكرار هذه الانتهاكات، لذلك نحن أمام عمل تاريخي، من أجل شعبنا ومن أجل المستقبل".

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