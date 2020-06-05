الصحة: بلازما الدم تسهمُ بشكلٍ كبير في زيادة نسب الشفاء

2020/06/05 | 02:21

بغداد/ واع/ شذى الجنابي

أكد مدير عام الصحة العامة، في وزارة الصحة رياض الحلفي، أنَّ "الزيادة العالية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قابلتها حالات شفاء بنسبٍ جيدة، ناجمة عن استخدام بلازما دم المتشافين، وبينما لفت الى أنَّ الطاقة الاستيعابيَّة الحالية في المستشفيات تبلغ 45 ألف سرير في عموم البلاد، رجح إمكانيَّة الاحتياج لدعمٍ إضافي عبر مستشفيات سريعة البناء أو تأجير فنادق وجعلها مستشفيات ميدانيَّة في حال ارتفعت الإصابات بأعدادٍ كبيرة.

وقال الحلفي لـ"الصباح": إنَّ "هناك فئتين تقفان وراء ارتفاع معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا، إحداهما لا تصدق بوجوده، والثانية تدعي بأنه مرضٌ بسيطٌ وهم يشكلون نصف المجتمع ويتحركون بأريحيَّة"، مبيناً أنَّ الحظر الشامل غير مطبق في الأحياء الشعبية، لا سيما في مناطق مدينة الصدر، الرشاد، الشعلة، الزعفرانية، والحرية، منوهاً بأنَّ "السيطرات تقتصر في الشوارع الرئيسة ومداخل المناطق الموبوءة، والناس في الأزقة والمحلات بالمناطق تمارسُ حياتها الطبيعيَّة من دون اتخاذهم أي إجراءات وقائيَّة ومن دون أية محاسبة من الأجهزة الأمنية".

وأشار الحلفي، الى أسبابٍ أخرى مهمة أدت لارتفاع عدد الإصابات، بضمنها زيادة عدد الفحوصات بعد افتتاح 20 مختبراً للفحص في جميع البلاد، 5 في بغداد، بواقع اثنين في الكرخ ومثلهما بالرصافة، وآخر في مدينة الطب، وحالياً بلغ التسجيل بين "13 – 15" ألف فحص في اليوم الواحد، وسنصل الى 20 ألف فحص يومياً.

وبين مدير عام الصحة العامة، أنَّ أجهزة تساعد على تسريع نتائج الفحص ستصل الأسبوع المقبل، فضلاً عن توزيع أكثر من 150 ألف (كت) بين جميع المحافظات، وتوفير كميات كبيرة منه لدى الوزارة تكفي لفترات طويلة لاحقة.

وأضاف الحلفي "هناك خططٌ بالإجراءات الوقائيَّة من قبل الوزارة، ولكنَّ التنفيذ من قبل المواطن غير موجود بالتزامه بالحظر"، مبيناً أنَّ "تطبيق الحظر في المحافظات أفضل من محافظة بغداد".



وكان الحلفي، قد حذر في تصريح لوكالة الأنباء العراقيَّة "واع"، من انهيار النظام الصحي، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوورنا، بينما أشار إلى أنَّ الفرق الوزاريَّة لم تجد أية آثار للحظر الشامل في المناطق ذات الإصابات العالية.

وقال الحلفي: إنَّ "النظام الصحي، حالياً، تحت السيطرة لكنْ لدينا تخوفٌ من تزايد أعداد الإصابات بشكل تصاعدي يومياً"، داعياً "الجميع إلى المبادرة بخطى سريعة لاحتواء الوباء".

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