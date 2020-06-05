غرق باخرة إيرانية قبالة سواحل العراق.. والبحث جارٍ عن ناجين

2020/06/05 | 09:04

اخبار السعودية )- غرقت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل الخميس، في المياه الإقليمية العراقية، خارج مدخل قناة خور عبدالله، والتي كانت محملة بـ850 طناً من السيراميك، بحسب وسائل إعلام إيرانية.والسفينة الغارقة تحمل اسم

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