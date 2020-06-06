نواب: الإصرار على بعض المرشحين قد يعرقل تمرير الوزارات الشاغرة

2020/06/06 | 02:33

بغداد / الصباح

أكدَ عددٌ منْ أعضاء مجلس النواب ان جلسة اليوم السبت البرلمانية ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية، بالاضافة إلى التصويت على مشروع قانون الاقتراض واستضافة مدير هيئة التقاعد العامة، لافتين إلى أن الرفض النيابي لتولي فؤاد حسين حقيبة وزارة الخارجية، في الحكومة الجديدة قد يعرقل إتمام التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتداولت وسائل إعلامية نسخة وصفتهابـ"النهائية"، لأسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، تضمنت فؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لحقيبة وزارة الخارجية، وحاكم سالار عن الاتحاد الوطني الكردستاني لحقيبة وزارة العدل، وحسن ناظم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين، وإحسان عبد الجبار لحقيبة وزارة النفط، ومحمد عبد الكريم لوزارة الزراعة، وعلاء الجبوري لوزارة التجارة.

وعد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي جلسة اليوم بأنها "مهمة" من حيث توقيتها، مبيناً أن جدول أعمالها يتضمن اتمام الكابينة الوزارية واستضافة مدير هيئة التقاعد العام لمناقشة قانون التقاعد، بالاضافة الى مناقشة الاحوال المعيشية للطبقات التي تضررت نتيجة تفشي جائحة كورونا.وعبر الفتلاوي، في حديث لـ"الصباح"، عن خشيته من عرض أسماء ترفضها الكتل السياسية، فضلاً عن استمرار الخلاف بشأن مرشح حقيبة النفط، موضحاً ان اسماء مرشحي الكابينة الوزارية وصلت الى مجلس النواب وهناك بعض النقاشات على بعض الاسماء والخلافات مازالت مستمرة حول بعضها.

وأبدى الفتلاوي خشيته من أن التحفظات على بعض الاسماء في الكابينة قد تعرقل إتمامها، لافتاً إلى استمرار اللجان النيابية في نقاشاتها بشأن الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات والدوائر المتعددة.ويرى الفتلاوي أنه بالامكان تصويت البرلمان على معظم مرشحي الوزارات الشاغرة، مؤكداً جدية البرلمان في الانتهاء من ملف التشكيلة الحكومية على أن يكون مرشحو الوزارات الشاغرة من الشخصيات التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة وغير المثيرة للجدل.



بدوره أكد النائب عن تحالف سائرون سعد مانع ان عدم إمكانية تمرير بعض مرشحي الكابينة الوزارية اثناء التصويت في مجلس النواب يعود لوجود تحفظات عليهم.وقال مانع، في حديث لـ"الصباح": ان السلطة التشريعية تسعى إلى تمريرالكابينة الوزارية بشكل كامل، لكن هناك اراء وتحفظات عند أعضاء السلطة حول بعض المرشحين، منوها الى ان اغلب شخصيات الكابينة الوزارية من رحم مؤسساتها مما سيسهل عليهم، في حال نيل ثقة البرلمان، العمل في وزاراتهم وتشخيص مواطن الخلل ووضع الحلول الناجعة.

وأضاف مانع ان الظروف التي يمر بها البلد استثنائية في العديد من الجوانب ومنها الصحية والاقتصادية والاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي يعد من أعقد المشكلات والتحديات التي تواجهها البلاد، مشدداً على ضرورة تنويع مصادر الدخل للخروج من الدخل أحادي الجانب بالاعتماد على الزراعة والصناعة

والتجارة والسياحة، وطاقات البلاد البشرية الهائلة.

وعن المرشح لوزارة الخارجية، أكد عضو مجلس النواب، اسعد المرشدي، في تصريح صحفي، أن "مرشح الكرد لوزارة الخارجية لن يمرر في جلسة التصويت النيابية"، مبينا أن "اغلب الكتل السياسية تقف بالضد من تمرير فؤاد حسين لمنصب الخارجية، كونه أرتكب مخالفات كبيرة عندما كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة".

واضاف المرشدي أن "عدداً كبيراً من النواب يرفضون تسلم فؤاد حسين حقيبة المالية، وعلى هذا الاساس لن يمر لو تم طرحه في جلسة اكمال الكابينة الحكومية".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قدّم أمس الأول الخميس، اسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة في حكومته إلى رئاسة مجلس النواب، بينهم فؤاد حسين، مرشحا لحقيبة وزارة الخارجية.من جهته عد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، في تصريح صحفي، تمسك كردستان ببعض الأسماء التي رشحتها للوزارات الشاغرة "عقبة امام اكمال التشكيلة الحكومية".

وشدد البلداوي على "ضرورة تقديم التنازلات من قبل الإقليم من اجل انهاء ملف الكابينة الوزارية"، لافتا الى ان "الصراع بين بعض الأطراف السياسية على المناصب الحكومية سبب اخر في تأخير اكمال الكابينة".

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