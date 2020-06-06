الصحة: لا تعايش مع كورونا في ظل تزايد الإصابات

2020/06/06 | 02:33

بغداد / واع / مهند عبد الوهاب

اعلنت وزارة الصحة أمس الجمعة توصياتها للأسبوع المقبل لمواجهة زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.



وبينما بينت ان تمديد الحظر التام الذي ينتهي اليوم السبت يخضع لقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، نافية في الوقت نفسه "شائعة" رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتهامشددة على أنه لا يوجد تعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية بالوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الإصابات.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الوزارة ستوصي باستمرار الإجراءات المتبعة،ومنها منع التجمعات وتحقيق التباعد الجسدي أو الاجتماعي ولبس الكمامات"، لافتاً إلى أن"موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة".

ونفى الجميلي"ما أشيع مؤخراً عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها"، مشدداً على أنه "لا يوجد تعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية بالوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الإصابات ".وأضاف أن"الإجراءات قد تختلف من أسبوع إلى آخر،لكنها مستمرة"، مبيناً أن"الغاية من حظر التجوال هي تحقيق ثلاثة أهداف: الأول التباعد الاجتماعي،وتقليل حركة المواطنين،وتسهيل عمل الفرق الطبية".

وتابع الجميلي: أن"تسجيل زيادة في عدد الإصابات هو نتيجة طبيعية لعدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التزامهم بحظر التجوال"، مؤكداً أن"بعض الأشخاص ما زالوا يُقيمون مجالس العزاء والمناسبات المختلفة".ودعا الجميلي إلى "الاستمرار بمنع التجمعات ومتابعة ارتداء الكمامة وتقليل الحركة بين المواطنين والالتزام بإجراءات الحظر،سواء أكان شاملاً أو جزئياً"، مشيراً إلى أن"وزارة الصحة تُقّيم الوضع بشكل يومي ولديها فرق طبية تتابع الموقف الوبائي وإجراء الكشوفات والفحوصات على المواطنين".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد قررت فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة أسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية (اليوم السبت) 6 حزيران 2020، كما قررت مراجعة القرار بحسب تطور الموقف الوبائي، على أن تقوم الفرق المشكّلة من اللجنة العليا بتقديم دراستها خلال أسبوع حظر التجوال للتحول إلى الحظر المناطقي.

من جانب آخر، قال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي لـ "الصباح": إن "البلد تعرض الى هجمة شرسة من قبل فيروس كورونا، ومن المتوقع في حال عدم التزام المواطنين بالتعليمات واهمال استخدام مواد الحماية الشخصية وقلة عدد الفحوصات،أن تصل أعداد المصابين الى الآلاف".

ولفت الى أن "إجراءات الوقاية من الفيروس التي تتخذها الوزارة هي عمل مشترك بين المواطن والوزارة والقوات الأمنية، ولكننالم نلمس أي تعاون من قبل المواطنين بخطورة الموقف".

وأشار الى أن "خلية الأزمة النيابية تقدم تقريرها عن مجمل أعمالها وانجازاتها والتوصيات التي أوصتها للحكومة سواء التي نفذت أو التي لم تنفذ", منوهاً الى أن "هناك ملاحظات على أداء وزارة الصحة فيما يخص توفير الاجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، وحالياً مخازن وزارة الصحة خالية من المواد والأجهزة الطبية التي تخص فيروس كورونا".

وأكد الموسوي، ان "نقص الأجهزة والادوية جاء بسبب تعاقد وزارة الصحة مع شركات تأخرت في اتمام العقود وحججها بسبب الأزمة بينما التعاقد كان من ضمن فترة الازمة، وعلى وزارة الصحة أن تفرض غرامات تصل الى 10 بالمئة وتلغي العقود وتعاقب الشركات".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحةوصول شحنة طارئة لأجهزة التنفس الاصطناعي.وقالت الصحة في بيان: إن "الوجبة الأولى من الشحنة الطارئة وصلت في مطار بغداد من أجهزة التنفس الاصطناعي لشركة GE Healthcare الأميركية".

وأضافت، انه "سيتم وضعها بمخازن الدباش ليتم لاحقا نصبها وتشغيلها في وحدات العناية المركزة في المراكز التخصصية لغرض معالجة الحالات الطارئة للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد".

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