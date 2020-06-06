3 محاور على طاولة الحوار العراقي- الأميركي

2020/06/06 | 03:06

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفتْ مصادرُ مطلعةٌ عنْ أنَ الحوارَ الستراتيجي العراق الاميركي سيتضمن 3 محاور، في حين أعلنت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية أنها مع توازن الخطاب والرؤية الستراتيجية بين البلدين.

وكشف مصدر مسؤول لـ"الصباح"، عن أن "هناك 3 محاور اساسية سيتم تداولها في اللقاء العراقي ـ الاميركي الذي سيجري في الحادي عشر من هذا الشهر".

وبين المصدر أن "أحد هذه المحاور هو التأكيد على دعم العراق عسكرياً في حربه مع عصابات داعش، وتعهده بحماية المنشآت الاجنبية التي تعمل في البلد".

وأضاف، ان "العراق يرغب بدعمه صحياً في المرحلة المقبلة في مجال محاربته لفيروس كورونا، نظراً لخطورة هذا الفيروس وهشاشة الوضع الداخلي في البلد"، وتوقع المصدر، أن "الحوار الذي سيجرى عبر الدائرة التلفزيونية ولمدة 2 ـ 3 ساعات سيتمحورحول الدعم السياسي والأوضاع في المنطقة وكيف للعراق أن يلعب دورا فيها".

وبين المصدر ان "هذا الحوار سيكون فاتحة لحوارات جديدة ووجود منصة واضحة لتبادل وجهات النظر حول قضايا مستقبل القوات الاميركية في العراق وغيرها من القضايا المهمة".

من جانبها، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وقوفها مع توازن الخطاب والرؤية الستراتيجية، وعدم الميل لمحور من دون آخر، وتأييد نظرة وإدارة الحكومة إذا كانت

باتزان.

وقال عضو اللجنة رامي السكيني لـ "الصباح": إن "الاحتقان الاقليمي والدولي الموجود على الساحة في الوقت الحالي بحاجة الى تفاهم وتوازن على المستويات السياسية والاقتصادية والخطاب الدولي والاقليمي"، مشيراً الى أن "على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يعتدل في خطابه وقراراته والرؤية الستراتيجية ولا يميل الى محور دون آخر".

وأضاف، إن "هذه المرحلة هي الأصعب في تاريخ الحكومة ورئيسها الكاظمي، خاصة في موازنة الصراعات وايجاد حلول للأزمات، خاصة الصحية والاقتصادية

والامنية".

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