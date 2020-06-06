2020/06/06 | 03:06

بغداد/ الصباح

بين نائبُ رئيسِ مجلسِ النوابِ الدكتور بشير خليل حداد وجود اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم السبت لحسم جدول توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

وقال حداد لـ"الصباح":إن اليوم السبت سيشهد اجتماعاً لرؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة اعداد الجدول الخاص بتقسيم الدوائر المرتبطة بقانون الانتخابات، بعد ان صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق،مشيراً الى ان التوصل الى صيغة توافقية لاعداد جدول مناسب، يمكن ان يعتمد في الانتخابات المقبلة، والتصويت عليه في مجلس النواب يحتاج الى وقت.

الى ذلك، أكدعدد من أعضاء مجلس النواب ان جلسة اليوم السبت البرلمانية ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية، اضافة إلى التصويت على مشروع قانون الاقتراض واستضافة مدير هيئة التقاعد العامة، لافتين إلى أن الرفض النيابي لتولي فؤاد حسين حقيبة وزارة الخارجية، في الحكومة الجديدة قد يعرقل إتمام التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حداد لـ{ الصباح »: رؤساء الكتل يناقشون اليوم توزيع الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حداد لـ{ الصباح »: رؤساء الكتل يناقشون اليوم توزيع الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).